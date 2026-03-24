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Steam&Go Vaporizador de prendas portátil
Descontinuado
Asistencia técnica
GC360/30
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer - English (US)
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¿Debo vaciar el depósito del vaporizador de prendas Philips después de cada uso?
Serie 500Quitapelusas eléctrico
El vaporizador de prendas Philips no produce vapor