Descontinuado
GC3920/20
2500 W
45 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 180 g
Base SteamGlide Plus
Planche cualquier tipo de tela, desde seda hasta jeans, sin tener que ajustar la temperatura. Gracias a OptimalTEMP, no necesita cambiar la posición ni la configuración. Por lo tanto, olvídese de clasificar la ropa antes del planchado, o de esperar que la plancha se caliente y se enfríe. Podrá planchar cualquier tela, en cualquier momento.
Gracias a la tecnología OptimalTEMP, nos aseguramos de que esta plancha jamás quemará las telas planchables. Incluso puede dejarla boca abajo sobre la ropa o tabla de planchar. Garantizamos que no causará quemaduras ni lustro.
Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.
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