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Planchado
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PerfectCare Plancha de vapor
Descontinuado
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GC3920/20
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Eco passport Philips PerfectCare Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3920/20 - English (US)
Todas (2)
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Serie 500Quitapelusas eléctrico
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear
La plancha de vapor Philips no produce vapor
El piloto de plancha lista de la plancha de vapor Philips parpadea
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