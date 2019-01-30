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  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días
  • Ropa sin arrugas todos los días

Descontinuado

Vaporizador de ropa

GC501/20

4.1
| (19) Opiniones | 82% ha recomendado este producto

1 premio

Ropa sin arrugas todos los días
El nuevo vaporizador de prendas Philips está diseñado para quitar fácilmente las arrugas todos los días. Solo cuelgue su ropa en la percha incorporada y vea lo rápido que el vapor elimina las arrugas mientras pasa el cabezal del vaporizador.
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Con potente salida de vapor continuo

Ropa sin arrugas todos los días

  • 1500 W

  • Percha ajustable

Potente vapor continuo

Potente vapor continuo

El potente vapor continuo se transmite a través de las boquillas, lo que le permite eliminar las arrugas en unas pocas pasadas.

Placa de vapor extragrande para resultados rápidos

Placa de vapor extragrande para resultados rápidos

El cabezal ergonómico especial de la plancha de vapor tiene una placa de vapor extragrande que lo ayuda a obtener resultados rápidamente.

Soporte regulable

Soporte regulable

Soporte regulable integrado para colgar sus prendas mientras utiliza el vaporizador. Es plegable para un fácil almacenamiento.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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4.1

de 5

19

Opiniones

82%

ha recomendado este producto

2

30/01/2019

Chile

Chile

ME ENCANTA ESTE PRODUCTO BUENISISMO

buenisima te cambia la vida la tengo hace mas de un año HE TENIDO OTRAS Y NO TIENEN EL MISMO RESULTADO Y DURACIÓN. EXCELENTE EN ROPA DELICADA POLERAS DEPORTIVAS Y BLUSAS FINAS NO TE QUEMA LA ROPA Y TE LA DEJA COMO NUEVA DE VERDAD BUENA.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

03/11/2017

Chile

Chile

Producto Óptimo

[Employee of philipsglobal] Excelente para el planchado de telas delicadas! Se puede usar para el planchado de cortinas, sin necesidad de descolgar y quedan impecables, también se puede usar para abrigos, sábanas y mantas. Todo sin necesidad de ir a la tintorería!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

22/09/2017

Chile

Chile

Excelente!

[Employee of philipsglobal] Una maravilla!! Lavé mis cortinas, las colgué y les pasé la plancha, quedaron impecable y con un aroma de esterilizadas. Siempre mandaba a lavar los abrigos al lavaseco, ahora me atrevi a lavarlos en lavado delicado en la lavadora (para que no se deformaran) y luego los sequé en la secadora con función de baja temperatura, al sacarlos los planché y quedaron perfectos como recién salidos de la lavandería. Recomiendo este producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa

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