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El nuevo vaporizador de prendas Philips está diseñado para quitar fácilmente las arrugas todos los días. Solo cuelgue su ropa en la percha incorporada y vea lo rápido que el vapor elimina las arrugas mientras pasa el cabezal del vaporizador.

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  • 7 August 2026

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