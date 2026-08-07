Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Planchado
Todas las series
Vaporizador de ropa
Descontinuado
Asistencia técnica
GC501/20
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
El nuevo vaporizador de prendas Philips está diseñado para quitar fácilmente las arrugas todos los días. Solo cuelgue su ropa en la percha incorporada y vea lo rápido que el vapor elimina las arrugas mientras pasa el cabezal del vaporizador.
Todas (8)
¿Es necesario ajustar la configuración del vaporizador vertical Philips para cada prenda?
¿El vaporizador de prendas Philips es seguro en todas las prendas?
Tipo de agua para la plancha de vapor o vaporizador
¿Cómo elimino los depósitos de cal de mi vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips?
¿Debo vaciar el depósito del vaporizador de prendas Philips después de cada uso?
Serie 500Quitapelusas eléctrico
La manguera del vaporizador de prendas vertical Philips está rígida
El vaporizador Philips deja manchas en la prenda
Mi vaporizador de prendas vertical Philips produce un sonido ronco
El vaporizador de prendas vertical Philips deja manchas húmedas en las prendas
El vaporizador de prendas vertical Philips emite poco vapor o lo hace de forma irregular
La base del vaporizador de prendas de Philips gotea
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.