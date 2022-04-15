Descontinuado
GC514/40
1600 W, 32 g/min
Tres posiciones de vapor
Depósito extraíble de 1.6 L
Este vaporizador EasyTouch Plus está equipado con una placa de vapor un 25 % más grande* en comparación con los modelos anteriores. Esto le permite cubrir un área mayor de tela en una sola pasada, lo que hace que el proceso de vaporización de la prenda sea más eficiente.
Ajuste el nivel de vapor que prefiera para obtener resultados óptimos en distintos tipos de tejidos.
Soporte ajustable integrado para colgar sus prendas mientras utiliza el vaporizador. Se puede plegar para almacenarlo fácilmente.
Premios
3.4
de 5
5
Opiniones
Ingridvera
15/04/2022
Chile
Espectacular!!! Y facil de usar
Amo esta planchita, lo que pasa es q tengo muchos abrigos y cuando los guardo en epoca de verano apretados y luego los saco para comienzo de otoño, siempre quedan muy muy arrugados y esta plancha los estiro de forma muy facil, una maravilla, la tengo en un rincon de mi habitacion siempre armada, entonces antes de salir y si n ecesito algo rapido, la uso feliz... Regale mi otra plancha convencional, ahora solo uso esta, la amo!!
Ventajas
Rapida, sebus para cualquier prenda
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas
Sí, recomiendo este producto
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Lmiss
07/10/2020
Chile
Producto recomendable
Hice una prueba rápida, apenas llegó el producto en la cortina de baño. Y obtuve una excelente primera impresión.
Ventajas
Me encantó este vaporizador de prendas, es fácil de utilizar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas
carmeng
10/10/2019
Chile
Nunca más plancha tradicional
Es fantástico, fácil de usar y la ropa queda mucho más natural, como nueva, nunca más volveré a usar una plancha tradicional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas
En comparación con el modelo anterior GC506