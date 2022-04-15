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  • Eliminación fácil de las arrugas, todos los días
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Descontinuado

EasyTouch PlusVaporizador de prendas

GC514/40

3.4
| (5) Opiniones

1 premio

Eliminación fácil de las arrugas, todos los días
El vaporizador de prendas Philips EasyTouch Plus está diseñado para facilitar la eliminación de arrugas, todos los días. Con una amplia gama de soluciones de vapor esenciales, es un artefacto perfecto para los retoques rápidos, y la ropa delicada y difícil de planchar.
Ver todos los beneficios

Gracias a las soluciones de vapor esenciales

Eliminación fácil de las arrugas, todos los días

  • 1600 W, 32 g/min

  • Tres posiciones de vapor

  • Depósito extraíble de 1.6 L

Cubra un área mayor en una pasada con una placa de vapor un 25 % más grande*

Cubra un área mayor en una pasada con una placa de vapor un 25 % más grande*

Este vaporizador EasyTouch Plus está equipado con una placa de vapor un 25 % más grande* en comparación con los modelos anteriores. Esto le permite cubrir un área mayor de tela en una sola pasada, lo que hace que el proceso de vaporización de la prenda sea más eficiente.

3 niveles de vapor para los distintos tipos de tejidos

3 niveles de vapor para los distintos tipos de tejidos

Ajuste el nivel de vapor que prefiera para obtener resultados óptimos en distintos tipos de tejidos.

Soporte ajustable para diversas posiciones de altura

Soporte ajustable para diversas posiciones de altura

Soporte ajustable integrado para colgar sus prendas mientras utiliza el vaporizador. Se puede plegar para almacenarlo fácilmente.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

5

Opiniones

4
3
2

15/04/2022

Chile

Chile

Espectacular!!! Y facil de usar

Amo esta planchita, lo que pasa es q tengo muchos abrigos y cuando los guardo en epoca de verano apretados y luego los saco para comienzo de otoño, siempre quedan muy muy arrugados y esta plancha los estiro de forma muy facil, una maravilla, la tengo en un rincon de mi habitacion siempre armada, entonces antes de salir y si n ecesito algo rapido, la uso feliz... Regale mi otra plancha convencional, ahora solo uso esta, la amo!!

Ventajas

Rapida, sebus para cualquier prenda

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas

07/10/2020

Chile

Chile

Producto recomendable

Hice una prueba rápida, apenas llegó el producto en la cortina de baño. Y obtuve una excelente primera impresión.

Ventajas

Me encantó este vaporizador de prendas, es fácil de utilizar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas

10/10/2019

Chile

Chile

Nunca más plancha tradicional

Es fantástico, fácil de usar y la ropa queda mucho más natural, como nueva, nunca más volveré a usar una plancha tradicional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyTouch Plus GC518/20 Vaporizador de prendas

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Avisos legales

  1. En comparación con el modelo anterior GC506