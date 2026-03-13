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EasyTouch Plus Vaporizador de prendas
Descontinuado
Asistencia técnica
GC514/40
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EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC514/40 - English (US)
Important Information Manual Philips EasyTouch Plus Garment Steamer - English (US)
Todas (5)
¿Puedo lavar la alfombrilla o la funda del vaporizador vertical Philips?
¿Debo vaciar el depósito del vaporizador de prendas Philips después de cada uso?
¿Cómo elimino los depósitos de cal de mi vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips?
¿Cómo debo planchar una camisa con vapor con el vaporizador vertical Philips?
¿Cómo puedo utilizar el guante del vaporizador de prendas vertical Philips?
Serie 500Quitapelusas eléctrico
La base del vaporizador de prendas de Philips gotea