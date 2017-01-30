Descontinuado
Piernas
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas
La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Y además, tiene un diseño increíble.
Posición de velocidad extra rápida para el vello más fino y las zonas más difíciles de alcanzar
4.6
de 5
25
Opiniones
96%
ha recomendado este producto
Nancy
30/01/2017
Chile
Comprador verificado
Funcional y económica
Es un buen producto. Antes de esta tuve otra de la misma marca y me duró varios años. Esta ya tiene un par de años y sigue en perfecto estado. Totalmente recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Depiladora Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Depiladora Satinelle
jazbbt
16/05/2012
España
Piernas bellas por más tiempo
Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
leejos76
15/05/2012
España
es un producto espectacular me encanto tomar la desición de usarlo. wwaaooooo
Desde que compre este producto me siento super segura y con ganas de contarle a todo el mundo mi descubrimiento, es fantástico,la suavidad con la que quedan mis piernas es espectacular ,
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle