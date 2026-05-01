Indicador exclusivo para que sepas cuando está listo el rizador

El indicador Curl Ready te dice cuando el rizador está listo para usar al emitir una señal "bip" sonora. Esta innovadora función te ayuda a conseguir rizos hermosos y evitar que tu cabello se exponga más de lo necesario. Solo escoge uno de los tres tiempos de rizado y presiona el botón después de enrollar tu cabello en el cilindro. Consulta el manual del usuario para obtener recomendaciones de expertos en cuidado capilar sobre cómo seleccionar el tiempo de rizado para tu tipo de cabello y para el estilo que buscas.