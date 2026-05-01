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Descontinuado

Rizador cónico

HP8618/00

Una manera más fácil de perfeccionar ondas y rizos

Rizos magníficos, suaves y radiantes. Ondas modernas y provocativas, con gran volumen y grosor. La nueva rizadora Philips Care CurlControl te permite crear peinados con rizos distintos sin comprometer el cuidado de tu cabello

Ver todos los beneficios

Gracias al indicador Curl Ready

Una manera más fácil de perfeccionar ondas y rizos

  • Cilindro cónico (13-25 mm)

  • Revestimiento cerámico Silky Smooth

  • Temperatura de 130 - 200 C

  • Apagado automático

Indicador exclusivo para que sepas cuando está listo el rizador

Indicador exclusivo para que sepas cuando está listo el rizador

El indicador Curl Ready te dice cuando el rizador está listo para usar al emitir una señal "bip" sonora. Esta innovadora función te ayuda a conseguir rizos hermosos y evitar que tu cabello se exponga más de lo necesario. Solo escoge uno de los tres tiempos de rizado y presiona el botón después de enrollar tu cabello en el cilindro. Consulta el manual del usuario para obtener recomendaciones de expertos en cuidado capilar sobre cómo seleccionar el tiempo de rizado para tu tipo de cabello y para el estilo que buscas.

El revestimiento cerámico SilkySmooth es dos veces más suave que tu cabello

El revestimiento cerámico SilkySmooth es dos veces más suave que tu cabello

El cilindro cerámico SilkySmooth, dos veces más suave que uno convencional, garantiza menor fricción y una liberación más suave de tu cabello, lo cual lo mantiene más sano y brillante.

Los ajustes digitales permiten ajustar el rizador a tu tipo de cabello

Los ajustes digitales permiten ajustar el rizador a tu tipo de cabello

Los ajustes digitales te permiten seleccionar la temperatura (130-200 °C) y el tiempo de rizado (5, 8 ó 10 segundos) que se ajuste a tu tipo de cabello y estilo deseado.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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