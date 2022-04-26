Descontinuado
Asistencia técnica
HP8618/00
Descontinuado
¿Por qué parpadea la temperatura en mi Care CurlControl?
¿Puede el moldeado dañar el cabello?
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Puedo utilizar la plancha o el moldeador de Philips con cabello mojado?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
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