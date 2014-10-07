ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Para un afeitado al ras
  • Para un afeitado al ras
  • Para un afeitado al ras
  • Para un afeitado al ras
  • Para un afeitado al ras
  • Para un afeitado al ras
  • Para un afeitado al ras
  • Para un afeitado al ras
  • Para un afeitado al ras
  • Para un afeitado al ras

Descontinuado

PowerTouchcabezales de afeitado

HQ9/50

3.7
| (9) Opiniones | 89% ha recomendado este producto
Para un afeitado al ras
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu rostro. Reemplaza los cabezales y consigue nuevamente un 100% de rendimiento.
Ver todos los beneficios

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

Para un afeitado al ras

  • Cabezales TripleTrack

  • Se adapta a PowerTouch (PT9xx)

  • Se adapta a AquaTouch (AT9xx)

  • Se adapta a HQ81xx, HQ82xx

Cabezales de repuesto para afeitadoras PowerTouch

Cabezales de repuesto para afeitadoras PowerTouch

Los cabezales de repuesto HQ9 son compatibles con las afeitadoras PowerTouch (PT9xx) y AquaTouch (AT9xx).

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

9

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

07/10/2014

España

España

Comprador verificado

muy practico

es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

28/12/2013

España

España

Excelente producto

Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

08/03/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.