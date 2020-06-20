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Descontinuado

Philips Sonicare HealthyWhiteCepillo dental eléctrico sónico

HX6711/02

3.9
| (39) Opiniones
Dientes más blancos y más sanos
A todos nos gustan las sonrisas blancas y brillantes. Deja que el blanco natural de tus dientes brille con luz propia. Está demostrado que el cepillo Sonicare HealthyWhite HX6711/02 elimina las machas del día a día en solo dos semanas con el uso regular del modo Clean & White.
Ver todos los beneficios
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la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas

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Dientes más blancos y más sanos

  • 2 modos

  • 1 cabezal de cepillado

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ofrece una limpieza dinámica inigualable, suave y profunda entre los dientes y en las encías.

El temporizador de dos minutos ayuda a asegurar el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de dos minutos ayuda a asegurar el tiempo de cepillado recomendado

El cronómetro de 2 minutos del cepillo dental Philips Sonicare ayuda a que se cumpla con el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales

El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta un cepillado completo

El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta un cepillado completo

El temporizador de intervalos de 30 segundos indica cuando has completado cada cuadrante de la boca y le avisa para que siga por otro para obtener una limpieza más uniforme en toda la boca

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

39

Opiniones

20/06/2020

Chile

Chile

El mejor cepillo que he tenido

Lo uso hace años y la diferencia es notoria, me encanta

Ventajas

Repuestos disponibles y baratos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

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16/06/2020

Chile

Chile

Muy cómodo

Me gustó mucho este cepillo, limpia bien no es tan ruidoso y la batería dura bastante.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

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11/06/2020

Chile

Chile

Excelente!

tengo este cepillo hace varios años, y es intachable! me deja los dientes como si recién me hubiese hecho limpieza en el dentista, es increíble. y en varias semanas note la diferencia de mi mejora en el blanco de mis dientes. por eso no lo cambio. Lo recomiendo 100%

Ventajas

limpieza profunda

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Limpieza