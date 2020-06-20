Descontinuado
HX6711/02
la marca de cepillos dentales eléctricos más utilizada por dentistas
2 modos
1 cabezal de cepillado
El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ofrece una limpieza dinámica inigualable, suave y profunda entre los dientes y en las encías.
El cronómetro de 2 minutos del cepillo dental Philips Sonicare ayuda a que se cumpla con el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales
El temporizador de intervalos de 30 segundos indica cuando has completado cada cuadrante de la boca y le avisa para que siga por otro para obtener una limpieza más uniforme en toda la boca
3.9
de 5
39
Opiniones
Vita74
20/06/2020
Chile
El mejor cepillo que he tenido
Lo uso hace años y la diferencia es notoria, me encanta
Ventajas
Repuestos disponibles y baratos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
tperez88
16/06/2020
Chile
Muy cómodo
Me gustó mucho este cepillo, limpia bien no es tan ruidoso y la batería dura bastante.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Gizeh
11/06/2020
Chile
Excelente!
tengo este cepillo hace varios años, y es intachable! me deja los dientes como si recién me hubiese hecho limpieza en el dentista, es increíble. y en varias semanas note la diferencia de mi mejora en el blanco de mis dientes. por eso no lo cambio. Lo recomiendo 100%
Ventajas
limpieza profunda
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Limpieza