Descontinuado
2 accesorios y 1 peine
inalámbrico, totalmente lavable
Cuchillas suaves con la piel
60 min de uso inalámbrico/10 h de carga
Utilizá el recortador grande sin peine para completar tu estilo y conseguir líneas limpias y definidas alrededor de los bordes de la barba.
Recortate la barba con la longitud exacta que deseás bloqueando la posición que se ajuste al look que querés obtener. El peine para barba cortar y larga ofrece 18 posiciones de longitud, entre 1 mm y 18 mm, con una diferencia exacta de 1 mm entre cada posición.
Eliminá el vello no deseado de la nariz y los oídos, de forma fácil y cómoda.
4.1
de 5
35
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
josemcv
08/11/2017
España
Excelente
lo compre para recortar la barba y cortar el pelo en los lados y funciona perfectamente nunca falla y muy cómodo de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
sapiflor
10/06/2016
España
Comprador verificado
Versatil
Versátil, ligera. SE me estropeo la poco tiempo y me dieron una nueva.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer