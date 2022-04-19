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Multigroom series 3000 Recortadora para detalles y barba 3 en 1
Descontinuado
Asistencia técnica
QG3320/15
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Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿El aparato es resistente al agua?
¿Puedo utilizar el aparato enchufado directamente a la toma de corriente si la batería se agota mientras lo estoy usando?
¿Puedo recargar el aparato después de cada uso o tengo que esperar hasta que se agote por completo la batería?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual