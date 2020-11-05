Descontinuado
S7310/12
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecisionPRO
Recortador de precisión SmartClick
Disfruta de una afeitada más cómoda con los anillos antifricción SkinGlide recubiertos con microesferas. Miles de pequeñas esferas redondeadas similares a vidrios reducen la fricción y la resistencia superficial entre la afeitadora y la piel. Esto permite que la afeitadora se deslice suave y fácilmente, y ayuda a proteger tu piel de la irritación.
Nuestro sistema mejorado de corte posee tecnología de protección de la piel, diseñada para cortar solo el vello y no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para un afeitado suave y al ras, incluso en barbas de tres días.
Nuestros cabezales de afeitado se doblan fácilmente en cinco direcciones, lo que les permite seguir suavemente todos los contornos del rostro y el cuello. Se requiere menos presión para afeitar más al ras y se minimiza el estrés en la piel.
Premios
3.9
de 5
278
Opiniones
alerci
05/11/2020
Chile
Es mas de lo que esperaba
me encanto la afeitadora,deja muy suave y es muy practica.La recomiendo 10p%
Ventajas
Buen afeitado y rendimiento de carga.
Contras
podrian traer todas un estuche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Juan75
06/07/2019
Chile
Excelente producto
Busqué por Internet las afeitadoras eléctricas Philips disponibles y leí las opiniones de otros usarios. Uno de ellos señalaba que este producto no afeitaba al ras de la piel por lo que lo calificó mal. Sin embargo, debo decir que a mi sí me afeita a ras de piel, usándola como recomienda el fabricante, deslizándola en círculos. Además no irrita la pìel. La duración de la batería es alrededor de 8 días, con afeitadas muy prolijas. En resumen: un excelente producto para mi.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
PabloDLM
24/06/2019
Chile
Muy suave
Años que no tenía una afeitadora que no irritara la piel, muy contento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
La nro. 1 de Philips en piel sensible, comparada con otras afeitadoras Philips
Reduce la fricción en el 90% de los hombres sometidos a la prueba, comparado con la predecesora de Philips, realizado en los Países Bajos en 2014