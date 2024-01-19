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Descontinuado

Lumea AdvancedDispositivo de depilación IPL

SC1997/00

4.4
| (746) Opiniones | 92% ha recomendado este producto

2 Premios

Suave reducción del vello a largo plazo
El sistema Philips Lumea Advanced hace maravillas para inhibir la reaparición del vello en el cuerpo y en la cara. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.
Ver todos los beneficios

5 años de garantía

Suave reducción del vello a largo plazo

  • Para uso corporal y facial

  • 15 minutos para las pantorrillas

  • Más de 250.000 pulsaciones

  • Cable extralargo

Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar

Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.

Disfruta de una piel suave cada día

Disfruta de una piel suave cada día

Philips Lumea aplica gentiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Si se repite el tratamiento, la piel queda sin vello y suave al tacto.

Resultados garantizados sin esfuerzo

Resultados garantizados sin esfuerzo

Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.4

de 5

746

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

19/01/2024

Chile

Chile

Comprador verificado

El producto es excelente.

Califico el producto con 5 estrellas porque, lo tengo hace un tiempo, y ha sido de muy buena cálidas. Elimina de manera progresiva los vellos del cuerpo. Tiene distintos niveles para usar y depilar. Además, cuenta con una aplicación donde se.puede registrar los avances y te recuerda cada vez que corresponde una sesión.

Ventajas

Cuenta con niveles, una aplicación para registrar las sesiones y fácil de usar.

Contras

Se recalienta después de un tiempo de uso. Es recomendable dividir los lugares a depilar en días distintos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI922/00 Dispositivo de depilación IPL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI922/00 Dispositivo de depilación IPL

07/01/2023

Chile

Chile

Muy buena

Buena experiencia, la he usado ya casi dos meses voy por el tercer tratamiento y en las piernas me quedan muy pocos vellos. Me produko una inflamación de los poros tipo urticaria pero entiendo que suele pasar, pero estoy feliz, adiós depilaciones for ever!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo de depilación IPL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo de depilación IPL

10/12/2022

Chile

Chile

Me cambio la vida

Sólo decir que antes de obtener mi IPL yo no usaba faldas cortas porque mis piernas tenían muy mal aspecto, ya que tenía mucho vello encarnado y desde chica comencé a ocultarlas en vestidos largos y pantalones, ahora llevo dos años usándola y puedo lucir mis piernas con confianza, fue la mejor inversión que pude hacer, probé mil cosas para que mis piernas estén lisas y suaves, pero nada resultaba, hasta que me decidí comprar mi IPL y compré la más económica con sólo dos cabezales, cuerpo y rostro, que en verdad hace y deja los mismos resultados que la que trae 4 para cada zona específica.

Ventajas

Es una maravilla

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI922/00 Dispositivo de depilación IPL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI922/00 Dispositivo de depilación IPL

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