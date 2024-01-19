Descontinuado
5 años de garantía
Para uso corporal y facial
15 minutos para las pantorrillas
Más de 250.000 pulsaciones
Cable extralargo
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.
Philips Lumea aplica gentiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Si se repite el tratamiento, la piel queda sin vello y suave al tacto.
Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página
Premios
4.4
de 5
746
Opiniones
92%
ha recomendado este producto
DaniMoo
19/01/2024
Chile
Comprador verificado
El producto es excelente.
Califico el producto con 5 estrellas porque, lo tengo hace un tiempo, y ha sido de muy buena cálidas. Elimina de manera progresiva los vellos del cuerpo. Tiene distintos niveles para usar y depilar. Además, cuenta con una aplicación donde se.puede registrar los avances y te recuerda cada vez que corresponde una sesión.
Ventajas
Cuenta con niveles, una aplicación para registrar las sesiones y fácil de usar.
Contras
Se recalienta después de un tiempo de uso. Es recomendable dividir los lugares a depilar en días distintos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI922/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI922/00 Dispositivo de depilación IPL
Alejau
07/01/2023
Chile
Muy buena
Buena experiencia, la he usado ya casi dos meses voy por el tercer tratamiento y en las piernas me quedan muy pocos vellos. Me produko una inflamación de los poros tipo urticaria pero entiendo que suele pasar, pero estoy feliz, adiós depilaciones for ever!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo de depilación IPL
Ediele
10/12/2022
Chile
Me cambio la vida
Sólo decir que antes de obtener mi IPL yo no usaba faldas cortas porque mis piernas tenían muy mal aspecto, ya que tenía mucho vello encarnado y desde chica comencé a ocultarlas en vestidos largos y pantalones, ahora llevo dos años usándola y puedo lucir mis piernas con confianza, fue la mejor inversión que pude hacer, probé mil cosas para que mis piernas estén lisas y suaves, pero nada resultaba, hasta que me decidí comprar mi IPL y compré la más económica con sólo dos cabezales, cuerpo y rostro, que en verdad hace y deja los mismos resultados que la que trae 4 para cada zona específica.
Ventajas
Es una maravilla
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI922/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 7000 Series BRI922/00 Dispositivo de depilación IPL