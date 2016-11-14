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Descontinuado

Lumea PrecisionSistema de depilación LPI

SC2002/01

3.5
| (45) Opiniones | 81% ha recomendado este producto

1 premio

Evita el crecimiento del vello
El sistema de depilación Philips Lumea IPL te ayuda a evitar el crecimiento del vello corporal. Las delicadas pulsaciones de luz aplicadas de forma regular mantienen a tu piel suave como la seda todos los días.
Ver todos los beneficios

5 años de garantía

Eliminación del vello con IPL: disfruta de una piel suave todos los días

Evita el crecimiento del vello

  • Para uso corporal y facial

  • 15 minutos para las pantorrillas

  • Vida útil &lt;gt/>100.000 pulsos de luz

  • Diseño inalámbrico

Disfruta de una piel suave cada día

Disfruta de una piel suave cada día

El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, tu piel se mantendrá suave todos los días.

Resultados garantizados sin esfuerzo

Resultados garantizados sin esfuerzo

Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo dos tratamientos cada dos semanas, con unos resultados sin vello óptimos tras cuatro o cinco tratamientos bisemanales. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cada cuatro o seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.

Adaptada para usarla con seguridad desde la comodidad de tu hogar

Adaptada para usarla con seguridad desde la comodidad de tu hogar

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y efectiva. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años realizamos una extensa investigación sobre los consumidores con más de 1.500 voluntarios.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

45

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

14/11/2016

España

España

Eficaz y pr´´actico

Estoy muy contenta de habérmelo comprado, no espreraba tan buenos resultados en un plazo de tiempo ta relativa,ente satisfactorio. Realmente cumple con las expectativas que venden. le doy un 10 y siempre lo recomiendo a mis amigas. Estoy encantada

Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

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17/12/2013

España

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Muy buen funcionamiento y excelentes resultados

Lo utilizo con frecuencia y me da. Muy buenos resultados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

Sí, recomiendo este producto

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17/09/2012

España

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Fantástica desde el primer día que la usé

Me parece estupenda para todo el cuerpo. El precio que tiene en comparación con las sesiones de fotodepilación es muy bueno. Se lo recomiendo a todas las chicas que conozco.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

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