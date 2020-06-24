Descontinuado
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón del bebé
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
4.8
de 5
10
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Carolina0820
24/06/2020
Chile
Me encantan
Las elegí porque mis hermanas me recomendaron estas mamaderas ya que me dijeron que duraban mucho y eran de buena calidad para los bebés, ahora solo estoy esperando probarlas en mi bebé que viene en camino
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD270/00 Newborn Starter Set
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD270/00 Newborn Starter Set
Valentina P.
20/06/2020
Chile
Excelente para mamá primerizas
Es un set excelente para iniciar las compras del bebé, fue lo primero que compre. Además, me da mucha confianza la marca por no contener plásticos tóxicos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD270/00 Newborn Starter Set
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD270/00 Newborn Starter Set
Mary2012
07/12/2013
España
Muy útil
Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD270/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD270/00 Selección para recién nacidos
Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.