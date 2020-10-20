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Philips Avent Set para recién nacidos
Descontinuado
Asistencia técnica
SCD270/00
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¿Cuándo se debe dejar de esterilizar?
¿El biberón y la tetina Philips Avent están 100 % libres de BPA?
¿De qué material está hecho el biberón Philips Avent?
¿Por qué no se proporcionan discos selladores con los biberones AVENT de Philips?
¿Qué ventajas ofrecen los biberones de Philips Avent?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?