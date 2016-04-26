Descontinuado
Con mango que brilla en la oscuridad
0-6 m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Sabemos que es importante que su pequeño se vuelva a dormir. Nuestro brillo único en el mango oscuro lo ayuda a encontrar este chupete sin tener que encender las luces.*
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo respondían sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptaron nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.6
de 5
11
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
PledesmA
26/04/2016
España
Perfectos
Se ven bien en la oscuridad. Tamaño perfecto y de un buen material Mi niña ha cambiado de otra marca a los chupetes de avent y enseguida los acepto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno
twilightes
04/12/2013
España
genial
elige estos chupetes para mi peque cuando nació,todo un acierto,por una parte no tuve ningun problema para compaginarlo con la lactancia materna y por otra parte resultaba genial que se iluminara y pudiera encontrarlo cuando se le caía sin tener que dar la luz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno
Missvicky
10/08/2020
Argentina
Producto realmente pensado para bebes felices
Este chupete es súper cómodo a la hora de dormir al bebé, se encuentra fácilmente en una habitación llena de juguetes por todos lados y la tetina es ideal para que el sueño del bebé sea placentero. Mi bebé lo adora y no puede dormirse sin él, de hecho me ayudó muchísimo en el período del destete nocturno.
Ventajas
El mango que brilla en la oscuridad
Contras
Pocos diseños disponibles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/28 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/28 Chupete nocturno
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Exponga a la luz los mangos que brillan en la oscuridad antes de usar.
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014