Descontinuado
220-240 V
El esterilizador presenta un diseño inteligente que ocupa menos espacio en la cocina y tiene capacidad para esterilizar hasta seis biberones o dos extractores Philips Avent. Los dos compartimientos internos pueden unirse para formar una única bandeja y facilitar la limpieza previa de elementos pequeños como chupones y tetinas.
Una vez que el ciclo de esterilización finalice, y si no se levanta la tapa, el contenido del esterilizador eléctrico Philips Avent se mantendrá esterilizado hasta por 6 horas.
Con el esterilizador eléctrico Philips Avent, el contenido estará esterilizado en tan solo 8 minutos
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
MiguelGuil1978
25/03/2012
España
Cojonudo
La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.
Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer
Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer
Bequi
12/07/2015
Argentina
EXCELENTE PRODUCTO!!!
DESDE EL AÑO 2008 USO EL ESTERILIZADOR Y ESTA IMPECABLE. ACTUALMENTE LO USO CON MI SEGUNDA HIJA. COMO NUEVO.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Express SCF274/16 Electric Steam Sterilizer