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Philips Avent Esterilizador eléctrico de vapor
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF274/34
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¿Durante cuánto tiempo permanecen esterilizados los objetos una vez finalizado el ciclo?
¿Se pueden esterilizar otras marcas/productos en la unidad?
¿Cuándo se debe dejar de esterilizar?
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Mi esterilizador se apaga una vez transcurridos 2 ó 3 minutos de iniciarse el ciclo. ¿Esto indica que no funciona correctamente?
Los biberones Natural de Avent no caben en mi esterilizador de Philips