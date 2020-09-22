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  • Esterilización muy cómoda y eficaz
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

SCF286/02

4.7
| (23) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Esterilización muy cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador 4 en 1 ocupa muy poco espacio en la cocina. El cesto para lavavajillas incluido mantiene los elementos pequeños en su lugar y permite transferirlos al esterilizador de una sola vez.
Ver todos los beneficios

Carga fácil y flexible

Esterilización muy cómoda y eficaz

  • Elimina 99.9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 biberones Philips Avent

  • Diseño ajustable 4 en 1

Esteriliza varios tipos de mamaderas, extractores de leche y accesorios

El esterilizador es adecuado para su uso con mamaderas de cuello estándar y de cuello ancho. También se adapta a otros productos para bebés, como extractores de leche y otros accesorios.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

23

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

3
2

22/09/2020

Central América

Central América

Empleado de Philips

Facil de usar y muy bueno!

[Employee of philipsglobal] El producto es muy facil de usar y practico para el dia dia!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/05 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

21/11/2020

España

España

el producto cumple de sobra con su función

La calificación que hemos elegido es la que creemos que se merece el producto. Lo que más me gusta es la eficacia de esterilización, y la capacidad del producto, ya que además se puede elegir si utilizar todo, para esterilizar biberones, chupetes, tetinas...o solamente biberones o solo los chupetes, tetinas, etc.. Le recomendaria este producto a todas las personas que quieran cuidar la salud de sus hijos con un esterilizado perfecto y además rapido.

Ventajas

La calidad, la capacidad y la rapidez.

Contras

La bandeja donde se echa el agua se queda con marcas de oxido o residuo del agua, aunque se limpia con facilidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF287 Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

10/01/2016

España

España

Gran producto

Buen esterilizador. Muy rápido y con excelentes resultados. Fácil de utilizar y de mantener. 100% recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF286/02 4-in-1 electric steam sterilizer

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