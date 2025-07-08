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Philips Avent Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF286/02
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¿Puedo esterilizar o limpiar los biberones sucios en mi esterilizador de Avent?
Mi esterilizador eléctrico de vapor de Avent muestra un piloto naranja
¿Por qué el aparato comienza a calentarse inmediatamente cuando lo enchufo?
¿Se puede reciclar el embalaje?
¿Cuál es el mejor lugar para utilizar el esterilizador?
¿Por qué sale un olor extraño al desembalar el esterilizador?
El esterilizador Philips Avent tiene un olor desagradable al usarlo
Hay restos de agua en los biberones después de la esterilización. ¿Es normal?
¿Por qué el proceso de esterilización tarda más de lo normal?
Mi esterilizador Philips Avent ha dejado de funcionar