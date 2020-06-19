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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche eléctrico individual Comfort

SCF332/01

4
| (141) Opiniones | 81% ha recomendado este producto

2 Premios

Más comodidad, más leche
Cuando está cómoda y relajada, su leche fluye con más facilidad. Por eso creamos el extractor de leche más cómodo hasta ahora. Siéntese cómodamente, sin inclinarse hacia delante, y deje que nuestra suave almohadilla masajeadora estimule delicadamente el flujo de leche.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Extractor de leche con almohadilla masajeadora

Más comodidad, más leche

  • Natural

  • Incluye una mamadera de 4 oz

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo que permite que la leche fluya directamente del pecho a la mamadera, incluso con la espalda recta. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante, para asegurarse de que toda la leche llegue a la mamadera. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, la leche fluirá con más facilidad.

Dispone de modo de estimulación suave y 3 ajustes de extracción

Dispone de modo de estimulación suave y 3 ajustes de extracción

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con mayor comodidad para usted.

Almohadilla masajeadora suave con tacto cálido

Almohadilla masajeadora suave con tacto cálido

Nuestra almohadilla masajeadora tiene una nueva textura aterciopelada suave que le entrega a su piel una sensación cálida para estimular de forma delicada y cómoda el flujo de leche. La almohadilla está diseñada para imitar suavemente la succión del bebé y ayudar a estimular la generación de leche.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.0

de 5

141

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

19/06/2020

Chile

Chile

Extractor cómodo y práctico

Me encanta, es super practico y cómodo, no es difícil de utilizar soy madre por primera vez y no me costo mucho aprender a utilizarlo, ademas no emite sonidos fuertes por lo que puedo extraerme leche al lado de mi bebé sin que el se despierte

Ventajas

Almohadilla, manguera larga para la extracción

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Extractor de leche eléctrico individual Comfort

Sí, recomiendo este producto

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19/06/2020

Chile

Chile

Mi experiencia con priductos philips

Comencé utilizar los productos philips con mi primera hija, hace 6 años atrás. Prové muchas mamaderas para poder darle su relleno y ninguna le gustaba, ademas sufría de cólicos, fue una etapa caótica, hasta que probé con las mamaderas avent de philips, fue lo mejor que me pudo haber pasado, la aceptó sin ningún problema y disminuyeron considerablemente los cólicos. Desde entonces que uso sus productos, en agosto nace mi tercera hija y solo puedo decir que los productos philips mas que una buena marca, genera confianza y tranquilidad a toda una familia.

Ventajas

Producto que genera tranquilidad y confianza.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Extractor de leche eléctrico individual Comfort

Sí, recomiendo este producto

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19/06/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Porque me ayudo en mi proceso de lactancia, sobre todo al comienzo que fue muy difícil y agotadora. El poder extraerme y dar la leche que fácilmente se puede dejar en la mamadera, cambias y poner el chupete es práctico e higiénico, ya que no tienes que trasvasijar. Además adaptable a los vasos de leche materna, a todas las mamaderas avent. Lo recomiendo por lo práctico, el poco ruido que genera y lo bien que funciona

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Extractor de leche eléctrico individual Comfort

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/01 Extractor de leche eléctrico individual Comfort

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE