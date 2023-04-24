Fácil de usar
200 ml
6m+
niño
Fácil para limpiar
La válvula está integrada en la boquilla para garantizar un montaje rápido y sin complicaciones.
El recipiente del vaso con boquilla está diseñado para ofrecer un mayor agarre para las manos pequeñas.
4.2
de 5
76
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Sabri36
24/04/2023
Chile
Empleado de Philips
El agarre es muy cómodo
[Employee of philipsglobal] Las manijas del vasito hacen que mi bebé lo agarre muy fácilmente. Lo prefiere frente a otros vasos que probamos, porque este no vuelca y puede también jugar
Ventajas
Fácil agarre - no gotea
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla
30/06/2022
Chile
Excelente producto. Perfecto.
Es un producto muy útil, lo compre para introducir el agua a mi bebe y me sorprendió. Tamaño ideal, tiene tapita, manillas perfectas, chupetito en forma de paletita con un tajito muy bien pensado e ideal, mi bebe tomó muy fácilmente el agüita. 100 % recomendable. Es tal cual la foto. Es de 200ml. Y llego y esta en perfecto estado. Avent siempre a la vanguardia.
Ventajas
Excelente producto.
Contras
Nada. Todo es perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/03 Vaso con boquilla
Evaviana
07/06/2021
España
Parte de la promoción
Me a encantado
Me a sido muy útil, mi niño coge solito el vaso y bebe agua, si se lo aconsejó a las mamás
Ventajas
Muy útil para que el niño lo coja solo
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF551/05 Vaso con boquilla
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.