Descontinuado
Producto discontinuado
Compra SH71 en su lugar
La solución mejorada hace que el mantenimiento de tu afeitadora Philips sea más sencillo que nunca. Este nuevo formato te permitirá instalar los nuevos cabezales de afeitado en solo dos pasos, lo que facilita la limpieza a fondo de la afeitadora y optimiza tu afeitado diario.
1. Tira del cabezal de afeitado. 2. Sustituye el cabezal de afeitado por el nuevo. 3. Para restablecer la afeitadora, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.
Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.
4.0
de 5
6
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
el Profe
28/09/2020
Chile
Toda Mi vida la he usado
Tengo 63 años y desde niño jovencito que uso afeitadoras Philips y no las cambio por ninguna otra marca, ahora último compre otra más económica y aparentemente buena, pero a los pocos meses se arruino el corta patillas, y el corte no es de suavidad como la Philips. Recomiendo la marca a toda prueba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabezales de afeitado
jeter06
14/02/2022
España
Comprador verificado
Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic
Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado
Avenger#1
27/07/2021
México
Excelente rasuradora!!!
La mejor para piel sensible, aunque no es tan efeciente cuando tengo la barba muy larga.
Ventajas
Carga super rápido, dura muchísimo
Contras
No tan efeciente en barba larga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/60 Cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH70/60 Cabezales de afeitado
Comparado con el modelo anterior de Philips