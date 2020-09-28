ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71
  • El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71
  • El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71
  • El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71
  • El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71
  • El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71
  • El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71
  • El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71

Descontinuado

Unidad de afeitado

SH70/70

4
| (6) Opiniones | 80% ha recomendado este producto
El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100%. Compatible con las afeitadoras de las series 7000 y SensoTouch 3D.
Ver todos los beneficios

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

El modelo SH70 fue reemplazado por el modelo SH71

  • Producto discontinuado

  • Compra SH71 en su lugar

La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora

La forma más sencilla de mantener el buen funcionamiento de tu afeitadora

La solución mejorada hace que el mantenimiento de tu afeitadora Philips sea más sencillo que nunca. Este nuevo formato te permitirá instalar los nuevos cabezales de afeitado en solo dos pasos, lo que facilita la limpieza a fondo de la afeitadora y optimiza tu afeitado diario.

Recordatorio de reemplazo

Recordatorio de reemplazo

1. Tira del cabezal de afeitado. 2. Sustituye el cabezal de afeitado por el nuevo. 3. Para restablecer la afeitadora, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 5 segundos.

Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

6

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

3
2

28/09/2020

Chile

Chile

Toda Mi vida la he usado

Tengo 63 años y desde niño jovencito que uso afeitadoras Philips y no las cambio por ninguna otra marca, ahora último compre otra más económica y aparentemente buena, pero a los pocos meses se arruino el corta patillas, y el corte no es de suavidad como la Philips. Recomiendo la marca a toda prueba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/50 Cabezales de afeitado

14/02/2022

España

España

Comprador verificado

Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic

Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/70 Unidad de afeitado

27/07/2021

México

México

Excelente rasuradora!!!

La mejor para piel sensible, aunque no es tan efeciente cuando tengo la barba muy larga.

Ventajas

Carga super rápido, dura muchísimo

Contras

No tan efeciente en barba larga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/60 Cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH70/60 Cabezales de afeitado

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Comparado con el modelo anterior de Philips