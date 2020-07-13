Descontinuado
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post.
Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado compacto
Parlantes de neodimio de 40 mm que producen graves intensos y potentes
El diseño giratorio de los auriculares y la banda sujetadora regulable brindan un gran ajuste para todo el mundo.
Graves potentes para mejorar el placer de escuchar música. No te dejés engañar por su diseño elegante, ya que la ventilación de graves especialmente diseñada y los controladores ajustados de manera especial producen frecuencias graves ultrabajas que dan a los auriculares el sello único del sonido Bass+. El volumen acústico separado se utiliza para garantizar el desempeño de graves de alta consistencia en cada reproducción.
4.1
de 5
16
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
MilenKo
13/07/2020
Chile
Superaron las expectativas
Excelentes audífonos, con características encontradas en gamas superiores, pero a un precio bajo: estéreo, rango freq. 8-21,5kHz, cable audífonos, voz femenina indicando cambios de estado (en vez de bips), mandos variados y fáciles de usar, acceso a Siri, plegables, bajos sorprendentes, Bluetooth v4,1, indicador de batería en el celular.
Ventajas
Precio, Cable audio, duración batería, Bajos potentes, mandos táctiles
Contras
Sin almohadilla en cintillo, Sólo permite conectar simultáneamente 1 dispositivo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175WT Auricular Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175WT Auricular Bluetooth
26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
Ventajas
Sonido y precio
Contras
Materiales dan la sensación de ser frágiles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175BK Auricular Bluetooth
Kike77
31/12/2020
Colombia
Increíble sonido y muy cómodo.
Muy buen diseño, portable, fácil de conectar vía bluetooth y con un gran sonido. Bastante cómodo y el micrófono ha funcionado muy bien.
Ventajas
Diseño, precio, calidad de sonido
Contras
No encuentro ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175WT Bluetooth Headset
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB3175WT Bluetooth Headset
Los resultados reales pueden variar