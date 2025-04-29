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  • Ultralivianos. Gran sonido.
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Descontinuado

Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

SHB4205BK/00

2.7
| (9) Opiniones

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Ultralivianos. Gran sonido.
Bienvenido a la libertad ligera. Sin cables que te detengan. Los audífonos inalámbricos con banda para el cuello Philips Flite Hyprlite son tan delgados y livianos que casi no vas a notar que los llevas puestos.
Ver todos los beneficios

Audífonos que desafían las leyes de la gravedad

Ultralivianos. Gran sonido.

  • Diafragmas 12.2 mm, parte post. abierta

  • Intraauditivo

Tubo de graves para proporcionar graves ricos

Tubo de graves para proporcionar graves ricos

El innovador tubo de graves en los audífonos aumenta el flujo de aire para proporcionar graves ricos y profundos.

Controladores de alta potencia para un sonido nítido

Controladores de alta potencia para un sonido nítido

Los controladores de 12.2 mm de alta potencia están diseñados para reproducir un sonido nítido.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 5

9

Opiniones

3

29/04/2025

Chile

Chile

Muy buenos

Los ame, tristemente se me rompieron y no encuentro donde comprar unos iguales, los recomiendo, se escuchan súper bien y vibra cuando te llaman, díganme donde comprar otros TT

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4205WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

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24/10/2021

Peru

Peru

Es bastante comodo

El audifono es buenazo tiene buena calidad de audio me ha durado 2 años y por error rompi un cable y quiero uno igual, lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4205BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

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19/06/2018

Chile

Chile

Simple de usar

Al principio, puede resultar díficil configurar y emparejar el dispositivo, pero siguiendo paso a paso los diagramas que vienen en el folleto, se sincroniza sin problemas. Son livianos y cómodos al usar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4205BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

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