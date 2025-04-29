Descontinuado
SHB4205WT/00
Diafragmas 12.2 mm, parte post. abierta
Intraauditivo
Diseño icónico con toques brillantes y modernos.
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
El innovador tubo de graves en los audífonos aumenta el flujo de aire para proporcionar graves ricos y profundos.
2.7
de 5
9
Opiniones
Annntooo
29/04/2025
Chile
Muy buenos
Los ame, tristemente se me rompieron y no encuentro donde comprar unos iguales, los recomiendo, se escuchan súper bien y vibra cuando te llaman, díganme donde comprar otros TT
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4205WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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DiegoBG
24/10/2021
Peru
Es bastante comodo
El audifono es buenazo tiene buena calidad de audio me ha durado 2 años y por error rompi un cable y quiero uno igual, lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4205BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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15655009
19/06/2018
Chile
Simple de usar
Al principio, puede resultar díficil configurar y emparejar el dispositivo, pero siguiendo paso a paso los diagramas que vienen en el folleto, se sincroniza sin problemas. Son livianos y cómodos al usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4205BK Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar