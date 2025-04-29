Elegí estos audífonos porque buscaba un equilibrio de precio y calidad del producto, además de que confío en la marca. Buscaba unos audífonos manos libres para poder hablar por teléfono mientras viajo en espacios muy ruidosos como el transporte público y el producto me ha encantado mucho. Adicionalmente también quería unos audífonos discretos para escuchar música con calidad de audio aceptable; los audífonos no me han decepcionado, se ajustan perfectamente a mis oídos y también puedo esconder la diadema debajo del cuello de mis camisas; tienen unos preciosos graves y en términos generales puedo disfrutar la música muy bien por bastante tiempo antes de volver a recargar su batería y sin preocuparme por cables estorbosos. Entre los únicos detalles que encontré puedo enumerar los siguientes: 1. Debo utilizar forzosamente le cable de carga incluido en la caja aunque el conector sea compatible con el cable de los celulares; también la tapa que cubre el conector es un poco difícil de abrir y se maltrató muy pronto. 2. El cable que une ambos auriculares ocasionalmente se desprende de la diadema el pegamento que lo sostenía era muy débil; además sería bueno que cada auricular estuviera al menos 1 cm más largo ya que esconder la diadema en el cuello de la camisa protege el producto del sudor. 3. Cuando se realizan llamadas telefónicas y el WiFi está activo se producen interferencias muy graves que impiden ejecutar la conversación, es indispensable activar los datos para seguir operando el celular y que no sea afectada la llamada telefónica.