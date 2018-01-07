Descontinuado
Controlad. 14.8 mm, abier. parte post.
Audífono
Una pieza blanda y flexible que permite doblar el cable sin que se dañe.
El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y optimizar la calidad general del sonido.
La estructura de goma transparente del auricular se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.
3.4
de 5
5
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Marki
07/01/2018
Peru
buena calidad de sonido
Me parece excelente en calidad y precio, me quede sorprendido con la performance del sonido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3010BL Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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Maru2912
20/09/2017
Argentina
Muy buena relación precio-calidad
Muy buen producto, excelente calidad de sonido. Los puntos flojos: podrían incluir felpa o protectores para poder usarlos para realizar actividad deportiva. Agregaría también un clip de sujeción. Por lo demás, estoy muy satisfecha con el producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3010TL Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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Datahouse1968
19/04/2017
Argentina
potentes y accesibles
Buscando algo superior a los SHE1360 encontré estos. Tienen mas potencia, mejores agudos y bajos potentes... aunque los tonos medios siguen sin tener gran definicion. Definitivamente son muy recomendables para usar con celulares, tablets o iPods, y te proporcionan una experiencia mas que satisfactoria por el precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3010BK Auriculares
Sí, recomiendo este producto
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