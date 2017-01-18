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  • Gran ritmo, graves potentes
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Descontinuado

Audífonos

SHE3700WT/00

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Gran ritmo, graves potentes
Los audífonos intrauditivos Philips Vibes ultrapequeños y con graves potentes cuentan con inserciones de tubo ovalado para ofrecer comodidad y revestimiento metalizado de aspiración para estilos elegantes con protección adicional.
Ver todos los beneficios

Diseño compacto con protección metalizada de aspiración

Gran ritmo, graves potentes

  • Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.

  • Intrauditivo

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Los audífonos están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto y personalizado

Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

El revestimiento colorido y brillante de alta calidad aporta un aspecto elegante a la vez que ofrece una superficie protectora adicional.

Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes

Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes

Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes dentro de un diseño compacto. Calzan perfectamente en tu oído, mientras te entregan un sonido nítido con graves potentes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

18/01/2017

España

España

sencillos pero buen sonido

Auriculares intrauditivos sencillos y económicos, pero con sonido aceptable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3700BL Headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3700BL Headphones

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