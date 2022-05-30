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Descontinuado

Shaver S9000 PrestigeSerie 9000 de afeitadoras eléctricas Wet & Dry

SP9861/13

4.5
| (206) Opiniones | 89% ha recomendado este producto
Al ras como con una cuchilla, pero suave*
Experimenta un afeitado increíblemente suave y al ras, incluso en barbas de 7 días, con la afeitadora Philips S9000 Prestige. Equipada con tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta la barba y se adapta a ti para brindarte la experiencia de afeitado que siempre deseaste.
Ver todos los beneficios

con tecnología SkinIQ

Al ras como con una cuchilla, pero suave*

  • Cuchillas DualPrecision NanoTech

  • Sistema de suspensión de alta precisión

  • Motor digital de giro superior

  • Excelente revestimiento SkinGlide

Cuchillas autoafilables extrarresistentes para una mejor afeitada al ras

Cuchillas autoafilables extrarresistentes para una mejor afeitada al ras

Con hasta 150,000 acciones de corte por minuto, las cuchillas DualPrecision NanoTech brindan resultados excepcionales al nivel de la piel. Las 72 cuchillas autoafilables reforzadas con nanopartículas tienen bordes filosos muy resistentes y duraderos para ofrecer el mejor afeitado al ras en todo momento.

La posición perfecta de la cuchilla para obtener la máxima precisión

La posición perfecta de la cuchilla para obtener la máxima precisión

Para evitar tirones y molestias, la s9000 Prestige de Philips cuenta con un sistema de suspensión de alta precisión que garantiza la posición perfecta de la cuchilla para obtener la máxima precisión de corte.

Eficiencia de afeitado de alta velocidad

Eficiencia de afeitado de alta velocidad

El motor digital más avanzado de Philips, que ofrece las máximas rotaciones para una máxima eficiencia, garantiza un afeitado preciso sin importar el contorno facial ni la densidad del vello.

Especificaciones técnicas

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4.5

de 5

206

Opiniones

89%

ha recomendado este producto

30/05/2022

Chile

Chile

Comprador verificado

Gran calidad y confort

Una máquina que sin lugar a dudas es de una calidad, eficiencia y diseño que hoy no se encuentra en el mercado. La recomiendo 100%

Ventajas

Diseño, duración y muy ergonómica.

Contras

Duración de la batería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Serie 9000 de afeitadoras eléctricas Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Serie 9000 de afeitadoras eléctricas Wet & Dry

01/03/2021

Chile

Chile

Magistral

Extraordinario una máquina, que vale cada peso es mi amor culpable, la recomiendo sin dudar!!!!

Ventajas

Afeitadora increíble suave sin irritación

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Serie 9000 de afeitadoras eléctricas Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

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11/06/2026

España

España

Comprador verificado

Slenciosa y carga de varios dias

Afeitado suave y duradero y muy ergonómica y cálida Philips.

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado

Date of Use 2024-03-13

Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado

Date of Use 2024-03-13

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