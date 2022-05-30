Descontinuado
Cuchillas DualPrecision NanoTech
Sistema de suspensión de alta precisión
Motor digital de giro superior
Excelente revestimiento SkinGlide
Con hasta 150,000 acciones de corte por minuto, las cuchillas DualPrecision NanoTech brindan resultados excepcionales al nivel de la piel. Las 72 cuchillas autoafilables reforzadas con nanopartículas tienen bordes filosos muy resistentes y duraderos para ofrecer el mejor afeitado al ras en todo momento.
Para evitar tirones y molestias, la s9000 Prestige de Philips cuenta con un sistema de suspensión de alta precisión que garantiza la posición perfecta de la cuchilla para obtener la máxima precisión de corte.
El motor digital más avanzado de Philips, que ofrece las máximas rotaciones para una máxima eficiencia, garantiza un afeitado preciso sin importar el contorno facial ni la densidad del vello.
4.5
de 5
206
Opiniones
89%
ha recomendado este producto
Desconocido 2
30/05/2022
Chile
Comprador verificado
Gran calidad y confort
Una máquina que sin lugar a dudas es de una calidad, eficiencia y diseño que hoy no se encuentra en el mercado. La recomiendo 100%
Ventajas
Diseño, duración y muy ergonómica.
Contras
Duración de la batería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Serie 9000 de afeitadoras eléctricas Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Serie 9000 de afeitadoras eléctricas Wet & Dry
01/03/2021
Chile
Magistral
Extraordinario una máquina, que vale cada peso es mi amor culpable, la recomiendo sin dudar!!!!
Ventajas
Afeitadora increíble suave sin irritación
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Serie 9000 de afeitadoras eléctricas Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Serie 9000 de afeitadoras eléctricas Wet & Dry
11/06/2026
España
Comprador verificado
Slenciosa y carga de varios dias
Afeitado suave y duradero y muy ergonómica y cálida Philips.
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado
Date of Use 2024-03-13
Esta reseña se realizó para Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Afeitadora eléctrica Serie 9000 Seco y Mojado
Date of Use 2024-03-13
756 evaluaciones de 7 barberos con 108 clientes en Alemania