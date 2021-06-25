Descontinuado
cerrados con controladores de 32 mm
Soporte de sujeción liviano
Plegado compacto
Reviví todos tus mejores momentos en la pista de baile una y otra vez. Los controladores de neodimio de 32 mm brindan graves potentes y definidos, y un sonido claro. El diseño con parte posterior cerrada ofrece un excelente aislamiento del sonido para que podás disfrutar cada segundo de tus canciones favoritas.
Disponible en elegantes colores mate, estos auriculares supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y podés moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.
Bailá con los graves. Las almohadillas se pliegan por completo y se doblan hacia adentro, lo que hace que sean fáciles de guardar en el bolsillo o en la mochila. Solo tenés que plegarlos y estás listo.
4.4
de 5
5
Opiniones
80%
ha recomendado este producto
Francisco fran
25/06/2021
Argentina
Muy buen sonido
muy cómodo y el sonido envolvente es genial. El largo del cable está bien. Para uso diario está ok
Ventajas
comodidad y confort
Contras
el pin de inserto deberia ser recto. debería traer almohadillas de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105WT Auriculares supraurales
Sí, recomiendo este producto
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pocaspecas
12/05/2021
Argentina
Funcionan muy bien. La relación calidad/precio OK
Tengo otros mucho más caros, estos me gustaron mucho, son buenos y económicos.
Ventajas
Buena respuesta en frecuencia y son livianos y cómodos
Contras
Ninguna destacable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105WT Auriculares supraurales
Sí, recomiendo este producto
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Angeles 510
24/11/2020
Argentina
Muy practicos
Me gustaron mucho los uso con la compu, la play y el celu
Ventajas
Multi uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105WT Auriculares supraurales
Sí, recomiendo este producto
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