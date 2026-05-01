Estuche de carga USB-C portátil. Obtene hasta 24 horas de tiempo de reproducción

Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, además de 18 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.