Descontinuado
TAT3255BL/00
Controladores de 6 mm/cierre post.
Ajuste anatómico
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
Hasta 24 horas de música
Gracias a la certificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.
Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, además de 18 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.
¿Tenés que contestar una llamada cuando los auriculares tienen poca batería? Obtene más tiempo de conversación si utilizás un auricular mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al auricular que utilizás y podés cambiarlo cuando sea necesario.
Opiniones