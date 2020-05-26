Descontinuado
potencia de vapor del 100%, 20%* menos de energía
La innovadora función de esta plancha de vapor Philips, garantiza una potencia de vapor del 100% para eliminar arrugas por completo. Al mismo tiempo, ahorra un 25% de energía, ya que elimina el vapor perdido. El 30% del plástico y aluminio de la plancha es reciclado.
2400 W
Golpe de vapor de 140 g
ECO
El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.
La plancha a vapor de Philips con salida continua de vapor de hasta 40 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar todas las arrugas de forma eficiente.
El sistema antisarro de doble acción de la plancha a vapor de Philips evita la acumulación de sarro mediante pastillas antisarro y la función de limpieza de sarro fácil de usar.
Premios
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Poviga
26/05/2020
Peru
Buen Producto
Alta durabilidad y quisiera comprar otra y reparar esta
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/32 Plancha de vapor
Date of Use 2018-05-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/32 Plancha de vapor
Date of Use 2018-05-26
Ahorro de energía de hasta un 25% de conformidad con la norma IEC 603311 en comparación con la norma RI3320 en la configuración máxima