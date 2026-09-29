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EcoCare Plancha de vapor
Descontinuado
Asistencia técnica
GC3720/32
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La innovadora función de esta plancha de vapor Philips, garantiza una potencia de vapor del 100% para eliminar arrugas por completo. Al mismo tiempo, ahorra un 25% de energía, ya que elimina el vapor perdido. El 30% del plástico y aluminio de la plancha es reciclado.
Todas (8)
Piezas y accesorios (1)
Tipo de agua para la plancha de vapor o vaporizador
¿Por qué hay marcas de agua en la plancha de vapor Philips?
¿Cuándo debo vaciar el depósito de la plancha de vapor?
¿Por qué debería guardar la plancha de vapor en vertical?
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Serie 500Quitapelusas eléctrico
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
El tejido se adhiere a la suela de la plancha de vapor Philips
La plancha de vapor Philips no produce vapor
La plancha de vapor Philips suelta gotas de agua
La plancha tiene fugas de agua marrón o partículas