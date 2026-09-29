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EcoCare Plancha de vapor

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La innovadora función de esta plancha de vapor Philips, garantiza una potencia de vapor del 100% para eliminar arrugas por completo. Al mismo tiempo, ahorra un 25% de energía, ya que elimina el vapor perdido. El 30% del plástico y aluminio de la plancha es reciclado.

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  • 29 September 2026

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