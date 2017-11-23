Descontinuado
GC3811/80
Vapor: 40 g/min; golpe de vapor: 160 g
Base SteamGlide Plus
Antisarro
2400 W
La plancha de vapor Azur Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para obtener resultados de planchado óptimos.
La salida continua de vapor de hasta 40 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.
Premios
1.0
de 5
1
Resumen
Ariel
23/11/2017
Chile
Este producto mancha la ropa,inaceptable
Compre esta plancha parque arauco ripley hace dos semanas y me ha manchado 3 camisas blancas y pantalones con unas manchas amarillas como oxido...yo le coloco agua hervida guardada en botellas de dos días, para bajar aun mas los minerales pero sigue manchandone la ropa. Llame a parque arauco no ahy respuesta y llame a la marca en chile y no hay respuesta . Es bien indigno como a uno lo engañan...
Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3811/80 Plancha de vapor
Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3811/80 Plancha de vapor