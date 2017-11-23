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Descontinuado

Azur PerformerPlancha de vapor

GC3811/80

1
| (1) Resumen

1 premio

Más rápida, fácil de usar y más inteligente
La plancha de vapor Philips Azur Performer combina un rendimiento potente con la facilidad de uso. Nuestro control de vapor automático ofrece el nivel adecuado de vapor para cada prenda. La suela SteamGlide Plus se deslizará durante el planchado.
Ver todos los beneficios

Con nuestro innovador control de temperatura y vapor

Más rápida, fácil de usar y más inteligente

  • Vapor: 40 g/min; golpe de vapor: 160 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Antisarro

  • 2400 W

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

La plancha de vapor Azur Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para obtener resultados de planchado óptimos.

Salida de vapor de hasta 40 g/min para eliminar mejor las arrugas

Salida de vapor de hasta 40 g/min para eliminar mejor las arrugas

La salida continua de vapor de hasta 40 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Salida de vapor de hasta 160 g

Salida de vapor de hasta 160 g

El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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1.0

de 5

1

Resumen

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23/11/2017

Chile

Chile

Este producto mancha la ropa,inaceptable

Compre esta plancha parque arauco ripley hace dos semanas y me ha manchado 3 camisas blancas y pantalones con unas manchas amarillas como oxido...yo le coloco agua hervida guardada en botellas de dos días, para bajar aun mas los minerales pero sigue manchandone la ropa. Llame a parque arauco no ahy respuesta y llame a la marca en chile y no hay respuesta . Es bien indigno como a uno lo engañan...

Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3811/80 Plancha de vapor

Esta reseña se realizó para Azur Performer GC3811/80 Plancha de vapor

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