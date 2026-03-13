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Planchado
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Azur Performer Plancha de vapor
Descontinuado
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GC3811/80
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Eco passport Philips Azur Performer Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3811/80 - English (US)
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Piezas y accesorios (1)
Tipo de agua para la plancha de vapor o vaporizador
¿Por qué hay marcas de agua en la plancha de vapor Philips?
¿Cuándo debo vaciar el depósito de la plancha de vapor?
¿Por qué debería guardar la plancha de vapor en vertical?
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Serie 500Quitapelusas eléctrico
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
El tejido se adhiere a la suela de la plancha de vapor Philips
La plancha de vapor Philips no produce vapor
La plancha tiene fugas de agua marrón o partículas
La suela de la plancha de vapor Philips se calienta demasiado
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