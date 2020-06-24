Descontinuado
Cómodos y discretos
Exclusivos discos absorbentes Philips Avent, diseñados especialmente para ayudarlo a mantenerse seca y cómoda durante el día.
2 discos para día
Ultrafinos y con forma anatómica. Banda adhesiva para mantener el disco en su lugar.
Antideslizante en la cinta adhesiva para que el protector mamario se mantenga en su lugar.
Desarrollado en colaboración con una matrona y una asesora de lactancia que ha ayudado a las madres con la lactancia durante 20 años.
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4.9
de 5
21
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
KaMez
24/06/2020
Chile
Protectores muy buenos
El tipo de material es maravilloso!! Muy suave y absorbente. Cómodos y seguros para las madres durante los primeros meses con el bebé. Probé diversas marcas, pero éstos fueron los mejores en calidad. Los amaba!
Ventajas
Suavidad, textura, materiales de calidad, buena absorción
Contras
Dificultades para encontrarlos. Sólo en grandes tiendas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Protectores mamarios
Fecha de uso 2019-05-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/61 Protectores mamarios
Fecha de uso 2019-05-24
29/02/2020
Chile
Excelente soporte
Probé varias marcas y los protectores Avent eran los que más duraban. Los otros si no me los cambiaba seguido me manchaba. Con estos nunca tuve accidentes maternales.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-01-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-01-28
Palepavi
28/02/2020
Chile
Discretos
Me encanta este producto xq son delgados y absorben bastante leche, no se notaba que andaba trayendo almohadillas al salir a la calle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-01-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF254/02 Protectores mamarios desechables
Fecha de uso 2019-01-28
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.