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  • Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar
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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche eléctrico sencillo

SCF332/31

4.9
| (367) Opiniones | 99% ha recomendado este producto
Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar
Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante, ya que nuestro suave cojín masajeador estimula con delicadeza el flujo de leche. Use nuestro silencioso extractor en cualquier momento y lugar, incluso con baterías. Resulta muy fácil de configurar, personalizar, usar y limpiar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Extractor de leche eléctrico simple con cojín masajeador

Más comodidad y más leche* en cualquier momento y lugar

  • Extracción en cualquier momento y lugar

  • Incluye cojín masajeador suave

  • Mamadera y tetina Natural

Posición de extracción más cómoda gracias a su diseño único

Posición de extracción más cómoda gracias a su diseño único

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche circula directamente del pecho al biberón o recipiente, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Sentarse cómodamente y relajarse durante la extracción ayuda a que la leche circule con más facilidad.

Seleccione el ajuste más eficaz y cómodo para usted

Cuando lo enciende, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con comodidad para usted.

Almohadilla masajeadora suave con pétalos para masaje

Almohadilla masajeadora suave con pétalos para masaje

Nuestra almohadilla masajeadora tiene una textura suave y aterciopelada que proporciona una sensación cálida a la piel para estimular el flujo de leche de manera cómoda y suave. La icónica almohadilla de pétalos está diseñada para imitar la succión del bebé, con el fin de ayudar a estimular el flujo con delicadeza.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

367

Opiniones

99%

ha recomendado este producto

29/06/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Es un producto de la mejor calidad, su elaboración, composición y fácil uso se adecua perfectamente a las que somos madres primerizas, además junto a sus mamaderas que simulan perfectamente el pezon de la madre; un producto 100% recomendado.

Ventajas

Producto 100% recomendado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

26/06/2020

Chile

Chile

Me salvo la vida!!

Cuando mi bebé nació era muy pequeño y no se acoplaba bien. Estuve días sufriendo porque mi bebé no tomaba leche, en casa tenía el extractor manual avent que me ayudaba, pero me compre este modelo eléctrico y fue súper cómodo, porque podía estar relajada viendo alguna película mientras extraía la leche. A las semana me ayudo a armar mi pezon y mi bebé se pudo acoplar. Un meses después tuve problemas con la productividad y empecé a usarlo cada 10 min por lado. El resultado fue maravilloso, mejoró mi producción casi automáticamente. Es súper cómodo de usar, transportable. Funciona con la misma intensidad tanto conectado o con pilas. Ya se lo recomendé a todas mis amigas que están próximas a tener sus bebés

Ventajas

Portabilidad e intensidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

22/06/2020

Chile

Chile

Lo mejor

Excelente producto, todo realmente pensando en los bebés y en las mamás dándoles comodidad y seguridad al momento de extraer la leche y estar amantando 100% recomendado

Ventajas

Lo recomiedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF332/31 Extractor de leche eléctrico sencillo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Comodidad probada clínicamente: en una prueba realizada en 110 madres en EE. UU., Reino Unido, China y Rusia en marzo del 2016, las madres otorgaron una puntuación promedio de 8.6 de un máximo de 10 en cuanto a la comodidad de Philips Avent.

  2. Más leche: una investigación independiente demostró que podría existir una relación entre los niveles de estrés y la producción de leche. Visite www.philips.com/AVENT

  3. Extractor de leche sin BPA. Solo en relación con la mamadera y otras piezas que entran en contacto directo con la leche materna. Conforme a la directiva de la UE 10/2011