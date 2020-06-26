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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic+

SCF564/27

4.9
| (189) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
El sistema de ventilación Airflex y la tetina con textura de nuestro biberón Classic+ están diseñados para minimizar las interrupciones y los malestares durante la alimentación. Con su válvula anticólicos integrada, el aire entra en el biberón y queda lejos de la pancita del bebé.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 2 biberones

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

60 % menos de malestar por las noches*

60 % menos de malestar por las noches*

El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

189

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

26/06/2020

Chile

Chile

Excelente mamadera

Me encanta la mamadera, es muy buena calidad y linda. Mi bebé la acepta super bien y lo mejor nada de colicos.

Ventajas

Calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle

25/06/2020

Chile

Chile

Producto de buena calidad

Lo recomiendo use la línea de biberones y dudaron mucho tiempo y en excelentes condiciones es por eso mi calificación

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

22/06/2020

Chile

Chile

Excelente calidad

La mamá era y tetinas son de excelente calidad la uso desde que mi hija fue recién nacida. Le compramos de otras marcas y prefiero mil veces las avent. Además son anticolicos, son la mejor opción. Las recomiendo siempre a conocidas embarazadas o que ya tengan bebés.

Ventajas

Buenisimas

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+

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Avisos legales

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.