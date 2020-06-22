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  • Fácil alimentación y almacenamiento de la leche materna
  • Fácil alimentación y almacenamiento de la leche materna
  • Fácil alimentación y almacenamiento de la leche materna
  • Fácil alimentación y almacenamiento de la leche materna

Descontinuado

Philips AventRecipientes para leche materna Avent

SCF680/04

4.9
| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Fácil alimentación y almacenamiento de la leche materna
Recipiente de leche materna SCF680/04 de Philips Avent para almacenar en el refrigerador o el congelador. Extraiga la leche directamente en el recipiente con solo colocarlo en el extractor de leche. Para alimentar a su bebé, solo tiene que reemplazar los discos selladores por las tetinas (no incluidas).
Ver todos los beneficios

Sin necesidad de trasvasar la leche

Fácil alimentación y almacenamiento de la leche materna

  • 125 ml x 4

Se pueden usar todas las tetinas y boquillas Avent

Se pueden usar todas las tetinas y boquillas Avent

Todas las tetinas y boquillas Philips Avent se pueden usar con el recipiente para leche materna Philips Avent. (No se incluyen las tetinas).

Esta mamadera está fabricada con PP, un material sin BPA.

Esta mamadera está fabricada con PP, un material sin BPA.

Extraiga la leche directamente en el recipiente de almacenamiento

Extraiga la leche directamente en el recipiente de almacenamiento

Extraiga la leche directamente en el recipiente de almacenamiento con cualquier extractor Philips Avent

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

22/06/2020

Chile

Chile

Me encanto

Mi hija tomó mamadera sin ningún problema con este tipo de chupete. No derrama la leche y después de intentar con otro modelo este nos funciono muy bien

Ventajas

Comodo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos

13/06/2020

Chile

Chile

El mejor invento

Lo más práctico en contenedores, sin necesidad de pasarlo a otra mamadera, sino directamente se calienta y pone el chupete. Es muy practico para las mamás que somos lecheras jajaja. Los usare nuevamente con mi pequeño bebé que está por nacer. Gracias por tanto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers

11/03/2020

Chile

Chile

Excelente

Excelente para la primera etapa de mi bebe, es ideal para la cantidad de onzas que mi príncipe necesita.

Ventajas

Excelente complemento

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos

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