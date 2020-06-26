Descontinuado
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestro biberón Classic ha recibido la confianza de las madres por 30 años y continúa siendo la elección preferida de muchas de ellas. Está diseñado para dar una experiencia placentera y cómoda; está clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares.*
2 biberones
260 ml
Tetina de flujo lento
1m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.
4.9
de 5
189
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Jeimita
26/06/2020
Chile
Excelente mamadera
Me encanta la mamadera, es muy buena calidad y linda. Mi bebé la acepta super bien y lo mejor nada de colicos.
Ventajas
Calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Fecha de uso 2019-05-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF683/17 Classic baby bottle
Fecha de uso 2019-05-26
Yiyi26
25/06/2020
Chile
Producto de buena calidad
Lo recomiendo use la línea de biberones y dudaron mucho tiempo y en excelentes condiciones es por eso mi calificación
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Fecha de uso 2018-06-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Fecha de uso 2018-06-25
Silviachilotita
22/06/2020
Chile
Excelente calidad
La mamá era y tetinas son de excelente calidad la uso desde que mi hija fue recién nacida. Le compramos de otras marcas y prefiero mil veces las avent. Además son anticolicos, son la mejor opción. Las recomiendo siempre a conocidas embarazadas o que ya tengan bebés.
Ventajas
Buenisimas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Fecha de uso 2019-06-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF574/12 Biberón Classic+
Fecha de uso 2019-06-22
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.