Descontinuado
1 biberón
11 oz/330 ml
Tetina de flujo variable
3m+
La exclusiva válvula de la tetina se flexiona según el ritmo de alimentación del bebé. La leche solo fluirá según el ritmo que su bebé elija para así poder reducir el exceso de comida y evitar que el bebé escupa, eructe o elimine gases
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
Debido a su forma única, el biberón es fácil de sujetar y sostener en cualquier dirección para una comodidad máxima, incluso para las pequeñas manos del bebé.
4.4
de 5
41
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Cosita
15/06/2020
Chile
Reduce cólicos y molestias
Lo calificó así por que es muy buen producto. Es antigoteo y es fácil de limpiar. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF566/17 Biberón Classic+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF566/17 Biberón Classic+
Mily17
13/06/2020
Chile
Anti reflujos
Me emcanta este biberon porqueea buena calidad y no produce reflujos Use el extractor se leche electrico muy bueno y todas loa biberos de cada etapa de mi niña y nunca e tenido problemas Lo recomiendo a todas las mamas
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
yaz5
27/02/2020
Chile
ES UNA MAMDERA INCRIBLE
Me encanta sus productos, Trinidad no recibía mamaderas hasta que llegamos a ustedes y sorpresa ! las acepto sin dificultad, ahora toma su agüita, juguito y lechita con sus mamaderas. Nos encantan estos productos los recomiendo al 1000%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.