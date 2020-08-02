Descontinuado
TAA1105WT/00
Contro. de 15 mm para sonido claro
Soporte seguro para la oreja
Longitud del cable: 1,2 m
Protección IPX2 resistente al sudor
Los soportes para la oreja, flexibles y contorneados, te permiten ajustar estos auriculares livianos para un ajuste cómodo que es perfectamente seguro. Podés moverte con libertad sin preocuparte de que tus auriculares se caigan en un momento esencial.
Los controladores de neodimio de 15 mm perfectamente ajustados proporcionan un sonido nítido y la ventilación de graves mejoran el rendimiento de los graves. Los auriculares se adaptan cómodamente a la oreja, sin ingresar en el conducto auditivo.
Disfrutá cada minuto de tus listas de reproducción favoritas, ya sea que estés corriendo por la acera o recorriendo los senderos del parque. El control remoto integrado te permite controlar tu lista de reproducción, activar el asistente de voz de tu teléfono y contestar llamadas sin perder el ritmo.
3.0
de 5
4
Opiniones
Anabel2378
02/08/2020
Argentina
Muy buen producto
Excelente artículo para salir en la bici con el casco
Ventajas
Sonido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Ventajas
Buen precio, buen sonido, cómodos
Contras
El micrófno
Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Axel62087
03/08/2020
Argentina
Empleado de Philips
Cable no tan resistente y plástico medio blando
[Employee of philipsglobal] Es que se los regalé a mi papá para que entrene, el sale a correr en el campo y dijo que estaba corriendo y un auricullar se suelta y por lo tanto el otro también y cuando calló al la tierra el cable se desconecto del suricular, lo mando a arreglar y a los pocos días lo estaba usando yo, me levanté de la cama se me calleron al piso y se partió uno por la mitad
Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Esta reseña se realizó para TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono