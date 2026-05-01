ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Imagen de un solo producto

Cable USB

CP1788

Un cable USB para cargar el dispositivo

Un cable USB para cargar cómodamente su dispositivo con puertos USB. Compatible solo con dispositivos cargados por USB

Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE708/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE719/00

i9000

i9000
Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

X9002/30

Beard Trimmer 3000 Series

Beard Trimmer 3000 Series
Cuidado de la barba con cuchillas redondeadas

BT3617/15

All-in-One Trimmer 3000 Series

All-in-One Trimmer 3000 Series
Recortador 12 en 1

MG3921/15

All-in-One Trimmer 3000 Series

All-in-One Trimmer 3000 Series
Recortador 10 en 1

MG3931/15

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S3144/00

Shaver 5000X series

Shaver 5000X series
Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

X5012/05

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serie 5000

MG5920/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Serie 7000

MG7940/15

Compruebe la compatibilidad a continuación

Un cable USB para cargar el dispositivo

  • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB

  • Negro

  • Longitud del cable: 92 cm

  • 2 pines

Renueve fácilmente su producto con piezas originales de Philips.

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.