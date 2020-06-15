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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic+

SCF560/17

4.4
| (41) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
El sistema de ventilación Airflex y la tetina con textura de nuestro biberón Classic+ están diseñados para minimizar las interrupciones y los malestares durante la alimentación. Con su válvula anticólicos integrada, el aire entra en el biberón y queda lejos de la pancita del bebé.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos comprobada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.

60 % menos de malestar por las noches*

60 % menos de malestar por las noches*

El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La textura acanalada evita el colapso, para lograr una alimentación ininterrumpida.

La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

41

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

15/06/2020

Chile

Chile

Reduce cólicos y molestias

Lo calificó así por que es muy buen producto. Es antigoteo y es fácil de limpiar. Lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF566/17 Biberón Classic+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF566/17 Biberón Classic+

13/06/2020

Chile

Chile

Anti reflujos

Me emcanta este biberon porqueea buena calidad y no produce reflujos Use el extractor se leche electrico muy bueno y todas loa biberos de cada etapa de mi niña y nunca e tenido problemas Lo recomiendo a todas las mamas

Ventajas

Excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

27/02/2020

Chile

Chile

ES UNA MAMDERA INCRIBLE

Me encanta sus productos, Trinidad no recibía mamaderas hasta que llegamos a ustedes y sorpresa ! las acepto sin dificultad, ahora toma su agüita, juguito y lechita con sus mamaderas. Nos encantan estos productos los recomiendo al 1000%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.

  2. Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.

  3. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.