Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1
1 biberón
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
Nuestra válvula anticólicos está diseñada para evitar que el aire llegue a la pancita de su bebé, y así reducir los cólicos y las molestias. Mientras el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona para que el aire entre en el biberón y así evitar la acumulación de vacío, y lo dirige hacia la parte posterior del biberón. Mantiene el aire en el biberón y de la pancita del bebé para ayudar a reducir los cólicos y las molestias.
El biberón anticólicos de Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos de Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche que los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*
La forma de la tetina permite un agarre seguro y la textura acanalada evita el colapso, lo que brinda una alimentación cómoda e ininterrumpida.
4.4
de 5
41
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
Cosita
15/06/2020
Chile
Reduce cólicos y molestias
Lo calificó así por que es muy buen producto. Es antigoteo y es fácil de limpiar. Lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF566/17 Biberón Classic+
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF566/17 Biberón Classic+
Mily17
13/06/2020
Chile
Anti reflujos
Me emcanta este biberon porqueea buena calidad y no produce reflujos Use el extractor se leche electrico muy bueno y todas loa biberos de cada etapa de mi niña y nunca e tenido problemas Lo recomiendo a todas las mamas
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
yaz5
27/02/2020
Chile
ES UNA MAMDERA INCRIBLE
Me encanta sus productos, Trinidad no recibía mamaderas hasta que llegamos a ustedes y sorpresa ! las acepto sin dificultad, ahora toma su agüita, juguito y lechita con sus mamaderas. Nos encantan estos productos los recomiendo al 1000%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF816/17 Biberón anticólicos
Los bebés de dos semanas alimentados con biberones Philips Avent demostraron menos cólicos y una reducción significativa de la irritabilidad durante la noche que aquellos alimentados con biberones de otras marcas.
Está comprobado que el diseño de la tetina evita que esta se contraiga; además, los problemas asociados con la ingesta de aire y las interrupciones en la alimentación.
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.