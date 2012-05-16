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  • Buena alimentación, buen dormir
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Descontinuado

Philips AventBiberón PES Classic

SCF660/17

4.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Buena alimentación, buen dormir
La irritabilidad es sin dudas la conducta más común en los bebés cuando sienten molestias. El biberón Advanced Classic de Philips Avent reduce significativamente los cólicos*** y la irritabilidad. La irritabilidad se reduce especialmente en la noche.**
Ver todos los beneficios

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche**

Buena alimentación, buen dormir

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

Reducción de la irritabilidad clínicamente comprobada

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**

El aire se introduce en el biberón y no en la pancita del bebé.

El aire se introduce en el biberón y no en la pancita del bebé.

Mientras el bebé se alimenta, el borde único de la tetina Avent se flexiona para que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé. Al igual que amamantar, el bebé controla el flujo de leche.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

16/05/2012

España

España

LE ENCATA A MI BEBE

HOLA APARTE DE FACIL LIMPIEZA Y BUEN DISEÑO, A MI BEBE LE ENCANTA, NUNCA A SUFRIDO DE COLICOS POR LA ALIMENTACION, EXCELENTE PRODUCTOS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF660/27 Classic PES baby bottle

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF660/27 Classic PES baby bottle

05/07/2013

España

España

buen biberon pero

buen biberon pero no se si tiene los mismos beneficios que el 640

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF660/17 Classic PES baby bottle

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.