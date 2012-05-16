Descontinuado
1 biberón
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent mostraron una reducción significativa en la irritabilidad alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esta diferencia se notó especialmente durante la noche.**
Mientras el bebé se alimenta, el borde único de la tetina Avent se flexiona para que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé. Al igual que amamantar, el bebé controla el flujo de leche.
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
NAYI09
16/05/2012
España
LE ENCATA A MI BEBE
HOLA APARTE DE FACIL LIMPIEZA Y BUEN DISEÑO, A MI BEBE LE ENCANTA, NUNCA A SUFRIDO DE COLICOS POR LA ALIMENTACION, EXCELENTE PRODUCTOS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF660/27 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF660/27 Classic PES baby bottle
angelito10
05/07/2013
España
buen biberon pero
buen biberon pero no se si tiene los mismos beneficios que el 640
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF660/17 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF660/17 Classic PES baby bottle
Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con biberones Avent sufrían menos cólicos que los niños que se alimentaban con otros biberones de marcas reconocidas, en especial por la noche.